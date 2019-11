"SZ”: Urzędowanie Tuska wyszło UE na dobre

Ustępujący szef Rady Europejskiej wniósł inną perspektywę do brukselskiej polityki i nie zawsze zważał na protokół - pisze "Sueddeutsche Zeitung”. I ujawnia, co dokładnie Donald Tusk powiedział papieżowi Franciszkowi podczas wizyty w Watykanie.

Ostrzeżenie dla Orbana

"Gdy Tusk mówi coś takiego, ma to szczególna wagę. W czasie kryzysu migracyjnego ostrzegał on, jak żaden inny czołowy polityk w Brukseli, przed niekontrolowanym napływem migrantów. «Nie przybywajcie do Europy!» - apelował do tych, którzy już wyruszyli w drogę. Popierał zamknięcie bałkańskiego szlaku migracyjnego i popadł przez to w konflikt z niemiecką kanclerz” - przypomina "SZ”.