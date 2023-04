System ostrzegania przed rakietami. Ukraińcy dostaną alert na telefon

Przez ostatni rok Ukraina wielokrotnie apelowała do władz Izraela o pomoc humanitarną i wojskową. Jak czytamy w "Algemeiner Journal" zarówno poprzedni rząd, jak i obecny rząd premiera Benjamina Netanjahu odrzuciły prośbę, obawiając się, że dostarczenie broni do Kijowa narazi na szwank stosunki z Moskwą, która nadal utrzymuje obecność wojskową w Syrii, co jest potencjalnym zagrożeniem dla Jerozolimy.