Chcą zamknąć Netflixa. Pozew za "Królową Kleopatrę"

Jednak we wspomnianym serialu, Egiptolog dr Sally-Ann Ashton, która była ekspertem, została również zacytowana, mówiąc: "Kleopatra rządziła w Egipcie na długo przed arabskim osadnictwem w Afryce Północnej. Jeśli matczyna strona jej rodziny była rdzennymi kobietami, byłyby one afrykańskie, i to powinno być odzwierciedlone we współczesnych reprezentacjach Kleopatry."