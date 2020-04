Syria nie ma jak walczyć z koronawirusem. "Żyją w strachu i jednym namiocie"

Pierwszy przypadek koronawirusa w Syrii potwierdzono pod koniec marca . ONZ wezwało wtedy do natychmiastowego zawieszenia broni, a WHO ostrzegło, że syryjski system opieki zdrowotnej może nie poradzić sobie z pandemią.

Syryjscy lekarze walczą z koronawirusem

Syria nie ma testów

WHO zapowiedziało, że dostarczy do Syrii testy. Jednak pomocy udzielają już organizacje pozarządowe, w tym Polska Misja Medyczna. Polacy, we współpracy z syryjskimi lekarzami, planują przeprowadzić w obozach szkolenia. Zapewniają również medykom środki ochrony osobistej. To jednak wciąż za mało.