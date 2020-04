Koronawirus. Włochy w coraz lepszej sytuacji. Tysiące nowych wyleczonych

Mimo tego, że Włochy wciąż zajmują drugą pozycję jeżeli chodzi o liczbę ofiar koronawirusa, sytuacja zaczyna się poprawiać. Angelo Borrelli, szef obrony cywilnej we Włoszech przedstawił najnowsze dane, z których wynika, że wzrasta liczba osób, które zwalczyły koronawirusa.

Nowe statystyki zostały przekazane podczas środowej konferencji prasowej, która miała miejsce w Rzymie.

Koronawirus we Włoszech. Wzrost przypadków zakażenia

Z danych wynika, że od pierwszego przypadku do środy, stwierdzono blisko 140 tys. zakażeń koronawirusem. Z powodu zakażenia zmarło we Włoszech 17 tys. 699 osób. Tylko w ciągu ostatniej doby zmarło tam 552 pacjentów.

Mimo że krzywa zakażeń zaczyna się wyrównywać, wciąż odnotowywane są wzrosty. W porównaniu do wtorku, przybyło 3836 nowych przypadków. To o 1195 pacjentów więcej niż dzień wcześniej. Pozytywnym aspektem jest malejąca liczba osób hospitalizowanych. Takich przypadków jest o 233 mniej niż we wtorek.

Koronawirus we Włoszech. Tysiące osób wyleczonych

Światełkiem nadziei dla Italii jest też spadająca liczba osób, które przebywają na oddziałach intensywnej terapii. Takich pacjentów jest obecnie 3693 a to oznacza, że w ciągu doby ubyło blisko 99 pacjentów w stanie krytycznym.

Najbardziej cieszy jednak liczba osób, które zwalczyły koronawirusa. Jak przekazał Angelo Borrelli, w ciągu ostatnich 10 dni we Włoszech wyzdrowiało 16 tys. 491 pacjentów. Tylko w ciągu ostatniej doby, negatywne wyniki na obecność koronawirusa stwierdzono u blisko 2100 osób, które wcześniej były zakażone.

Koronawirus we Włoszech. WHO studzi entuzjazm

Radość we Włoszech studzi jednak WHO. Jeden z ekspertów, prof. Ranieri Guerra ostrzega, że do fazy spadku może być jeszcze daleko. Jego zdaniem Włochy zaczynają zbliżać się do fazy zmniejszenia prędkości transmisji koronawirusa.

W jego opinii na ten moment nie ma możliwości, by zmniejszyć narzucone na Włochów restrykcje. Dopuszcza jednak myśl, by stopniowo zacząć rozmrażać gospodarkę. Guerra wspomniał o znoszeniu obostrzeń dla konkretnych grup pracowników. Podobne plany ma już polski rząd, o czym informowaliśmy wczoraj na łamach Wirtualnej Polski. Różnicą jest moment rozmrażania gospodarki. Profesor Guerra zaznaczył, że nie powinno się to odbyć przed przekroczeniem fazy spadkowej.

Źródło: Ohga.it

