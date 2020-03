Koronawirus w Syrii. To może być katastrofa. "Obawa, że są tysiące zarażonych"

Polski rząd postanowił, że wyjść z domu możemy tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zarządził domową kwarantannę dla tych, którzy wracają z zagranicy. Zobowiązał patrole policji do kontroli czy objęci kwarantanną przestrzegają jej zasad.

Gorzej, gdy wirus dotrze do obozu dla uchodźców, w którym tysiące osób mieszka w namiotach. Albo w kontenerach, które stoją jeden obok drugiego, często ze wspólnymi łazienkami. To właśnie może stać się w Syrii, Libanie czy Iraku.

Koronawirus? Trudno zahamować epidemię

Syria wciąż pogrążona jest w chaosie. Dochodzi do zaciętych walk między rebeliantami a siłami rządowymi. Kolejne bombardowania niszczą domy Syryjczyków, którzy muszą uciekać w bezpieczniejsze rejony. Tam trafiają zwykle do obozów.

Kilka dni temu w Syrii potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa. ONZ wezwało do natychmiastowego zawieszenia broni, a WHO ostrzega, że syryjski system opieki zdrowotnej może nie poradzić sobie z pandemią. Wiele szpitali jest zniszczonych.

- Z Iranu do Syrii codziennie latają samoloty, a przecież Iran to jedno z największych ognisk epidemii na świecie. Na pokładach tych samolotów do Syrii docierają irańscy bojownicy, którzy walczą ramię w ramię z oddziałami armii rządowej - mówi doktor Wojciech Wilk z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej.