Syria grozi ostrzałem ważnego lotniska w Izraelu. "Zrealizujemy swoje prawo do obrony"

Przedstawiciel Syrii w ONZ, Baszar Dżaafari, zapowiedział, że wojska syryjskie będą gotowe dokonać ostrzału na lotnisko Bena Guriona w Tel Awiwie w Izraelu, jeśli Rada Bezpieczeństwa nie zareaguje na ataki armii izraelskiej na Syrię.

Izrael ostrzelał syryjskie lotnisko. Twierdzi, że chce wyprzeć z Syrii Iran

- Ignorują zdrowy rozsądek. Syria jest suwerennym krajem. Ostatni nalot jest rażącym naruszeniem wszystkich norm prawa międzynarodowego - ocenił niedzielny atak Izraela Franc Klincewicz, członek Komisji Obrony i Bezpieczeństwa Rady Federacji. Rosjanie niedawno dostarczyli do Syrii nową broń rakietową. Syryjscy żołnierze na razie uczą się obsługi nowego systemu obrony powietrznej.

Syria odpowiada. "Jeśli Izrael nie zaprzestanie ataków, zrealizujemy swoje prawo do obrony"

Ministerstwo spraw zagranicznych Syrii regularnie zwraca się do ONZ i Rady Bezpieczeństwa z prośbą o reakcję w sprawie działań Izraela. W przeciwnym wypadku sami dokonają nalotów. Celem ma być lotnisko Bena Guriona w Tel Awiwie , najważniejszy port lotniczy w Izraelu (obsługuje około 15 milionów pasażerów i ponad 100 tysięcy lotów rocznie).

- Albo przyszedł czas, by Rada Bezpieczeństwa podjęła działania, niezbędne do zaprzestania regularnych izraelskich ataków na syryjskie terytoria, albo Syria będzie musiała zwrócić uwagę tych, którzy wywołują wojny w tej radzie, realizując swoje prawo do obrony i odpowiedzieć symetrycznie na izraelski ostrzał międzynarodowego lotniska w Damaszku, atakując lotnisko Tel Awiwu - powiedział Baszar Dżaafari, Przedstawiciel Syrii w ONZ.