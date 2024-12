Synoptyk o przedświątecznej aurze. Wyż Ernst namiesza w pogodzie

- Ernst - to ten wyż będzie kształtował pogodę do świąt . Zrobi tyle dobrego, że słońce będzie śmielej wychodzić zza chmur, ale właściwie na tym koniec pozytywów - mówi w rozmowie z WP Grzegorz Walijewski z IMGW.

- W obszarach podgórskich termometry wskażą -10 stopni Celsjusza, na Podlasiu spodziewamy się sześciu kresek poniżej zera. I to jest ta opcja najcieplejsza. Dociera do nas powietrze z północy Europy, więc są to zimne podmuchy - opisuje synoptyk.