Na takie wieści czekaliśmy. Jest szansa na białe święta

- To jest cecha naszego klimatu, że pogoda zmienną jest i trzeba do tego podchodzić delikatnie - mówi Grzegorz Walijewski, synoptyk IMGW.

- Jeszcze dwa dni temu świąteczne dni miały być ciepłe. A dzisiaj te modele pokazują już inny scenariusz. (...) Jest szansa na lekki mrozik i na to, że spadnie śnieg - wyjaśnia.

- Model globalny pokazuje, że ten chłód może utrzymać się w Wigilię. Tutaj lekki opad śniegu widzimy wszędzie, poza wschodem kraju. Z kolei w modelu europejskim widać od przedświątecznego poniedziałku delikatne ocieplenie, ale we wtorek też jest nadzieja na lekki chłód. Opadów jak na lekarstwo, ale za to, jak spadnie śnieg to się utrzyma - dodaje Walijewski.