Syn zabił ojca, ciało zakopał. Prawda wyszła na jaw po trzech latach

Matce Andrzeja K. ciężko jest mówić o piekle, które przeszła ona i jej rodzina. Kres temu położył w 2015 roku jej syn, o czym ona, policja i mieszkańcy Mysłakowic na Dolnym Śląsku dowiedzieli się dopiero teraz.

Rok 2015, przed Świętami w\Wielkanocnymi, Mysłakowice, wieś na Dolnym Śląsku. W jednym z domów trwa awantura. Nie pierwsza, jedna z wielu. Ojciec znęca się nad matką. Wyzywa, podkreśla, że to ostatnie chwile jej życia, i bije. Na ratunek kobiecie przybiega syn. Po bójce sytuacja uspokaja się tylko na moment.

Ojciec dźga matkę w brzuch. "Ty taka sama k...wa jesteś jak i ona. Zdechnijcie oboje, ja nie mam nic do stracenia" - krzyczy ojciec do syna. Ten bierze przedmiot, który ma w zasięgu ręki i uderza ojca w głowę. To była siekiera. Mężczyzna umiera. Syn zakopuje jego ciało w lesie, nikomu o tym nie mówiąc.