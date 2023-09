Syn Kadyrowa wciąż prowokuje. "Będziesz się do mnie słodko uśmiechać"

Kreml nabiera wody w usta

Mimo iż nagranie dotarło na Kreml, to rzecznik Władimira Putina nie chciał się do niego odnieść. - Nie chcę i nie będę tego komentował - powiedział Dmitrij Pieskow. We wtorek redaktor naczelny "Nowej Gazety Europe" Kirill Martynov zażądał, aby Prokuratura Generalna i Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej postawiły Ramzana Kadyrowa, który jest ojcem Adama.