Syn Edyty Górniak bez matury? "Nie chce by miał dodatkowe stresy"

Jak zapewniła artystka, "pozostawia tę przestrzeń Allanowi". I stwierdziła, iż domyśla się, że jej syn nie będzie podchodził do matury. Dodała, że nie chce, by miał dodatkowe stresy.

- Ten rok był bardzo trudny, a przecież jeszcze się nie skończył – wyjaśniła Górniak. - Jeżeli będzie chciał do tego podejść za rok, może coś się zmieni, to spoko (...) To przecież egzamin dojrzałości, jeżeli nie będzie się czuł na siłach, to niech tego nie robi, ja nie będę wywierała na niego żadnej presji.

Matura syna nie jest najważniejsza

"Pamiętajcie, że zależy mi tylko na jednym. Na waszej wolności umysłu i wolności duszy. Chce, abyście byli tak spokojni, jak tylko jest to możliwe. Przemiana nie musi być bolesna, może być olśnieniem. Już czas, aby każdy z was zaopiekował się sobą jak nigdy dotąd. Będę starała się krok po kroku pokazać wam jak to zrobić. Każdy z was ma w sobie potencjał, spróbuję pomóc go wam aktywować. Pamiętajcie, jeśli w coś wierzycie, nadajecie temu moc. A inaczej mówiąc: uwierz, a będzie Ci dane!" – mówi w pierwszym filmiku promującym jej kanał na YouTube, który nazywa się Akademia Przebudzenia - podaje gazeta.