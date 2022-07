Syn byłego ministra w rządzie Donalda Tuska pozwie "Gazetę Polską" i TVP

Grad uważa, że w opublikowanych artykułach podważa się sposób funkcjonowania spółek. - Redakcje próbują wykreować fikcję, że "skoro mój ojciec 12 lat temu był ministrem skarbu, to istnieje podejrzenie, że obecne działania naszych spółek są nieuprawnione, a w tle czają się niejasne powiązania". Przecież to jest niedorzeczne. Wiem, że moje nazwisko, nazwisko mojego ojca jest polityczne, ale to jest próba przyklejenia nazwiska do insynuacji - dodaje.