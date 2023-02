Symboliczne zdjęcie z Turcji. Ojciec trzyma rękę zmarłej córki

Polscy ratownicy także uratowali ludzi

Przypomnijmy, że polska grupa ratownicza HUSAR Poland dotarła do Turcji we wtorek. Po południu w Besi rozpoczęła poszukiwania ludzi uwięzionych pod gruzami po trzęsieniu ziemi. Nadal trwa rozpoznanie, ale do akcji ruszyły już pierwsze zespoły ratownicze.