Sylwiusz Jakubowski wójt Żelazkowa zaskakuje. "Jestem bestią"

Sylwiusz Jakubowski wójt Żelazkowa znów zaskakuje. O samorządowcu zrobiło się głośno ponad rok temu, gdy na do mediów dostały się informacje o tym, że miał on udzielać ślubów pod wpływem alkoholu. W stanie nietrzeźwości Sylwiusz Jakubowski miał pojawiać się także na uroczystościach gminnych.

Sylwiusz Jakubowski wójt Żelazkowa z "tatuażem"

W rozmowie z Wirtualną Polską wójt Żelazkowa zaprzeczał, by miał większe problemy z trunkami. - To jest spotęgowane przez ludzi. Używam alkoholu jak wszyscy. Nie wsiądę w samochód po alkoholu. Policja mnie zatrzymuje. Wiedzą, że nie jeżdżę po alkoholu, więc nawet mnie nie sprawdzają - przekonywał Sylwiusz Jakubowski we wrześniu 2019 roku.