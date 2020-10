Sylwiusz Jakubowski, wójt Żelazkowa zrobił tatuaż? Pokazał go na Radzie Gminy

Sylwiusz Jakubowski z tatuażem na twarzy. Wójt Żelazkowa na Radzie Gminy

W rozmowie z Wirtualną Polską wójt Żelazkowa zaprzeczał, by miał większe problemy z trunkami. - To jest spotęgowane przez ludzi. Używam alkoholu jak wszyscy. Nie wsiądę w samochód po alkoholu. Policja mnie zatrzymuje. Wiedzą, że nie jeżdżę po alkoholu, więc nawet mnie nie sprawdzają - przekonywał Sylwiusz Jakubowski we wrześniu 2019 roku.