Sylwester. Policja policzy ile osób znajduje się w domu?

Rząd zapowiedział kilka dni temu nowe obostrzenia, które będą obowiązywały od 28 grudnia do 17 stycznia. Zamknięte zostaną hotele, stoki narciarskie czy galerie handlowe (z wyjątkiem sklepów spożywczych i drogerii). 10-dniowa kwarantanna będzie też obowiązywać osoby przyjeżdżające do Polski transportem zorganizowanym.

Dodatkowe ograniczenia będą obowiązywały również w noc sylwestrową. Rząd wprowadził tzw. godzinę policyjną, czyli zakaz przemieszczania się, który będzie obowiązywał od godz. 19 dnia 31 grudnia do godz. 6 dnia 1 stycznia. W tym czasie wychodzić z domu można tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. wtedy, gdy konieczna będzie wizyta w aptece lub wyjście w celu zawodowym.

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów, które wejdzie w życie 28 grudnia. To wtedy znane będą szczegóły wprowadzonych ograniczeń.

Podobnego zdania jest karnista dr Mikołaj Małecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który na stronie dogmatykarnisty.pl napisał, że zakaz wychodzenia z domu przez wszystkich obywateli nie ma podstawy prawnej w aktualnie obowiązującej ustawie. "Rządzący nie mają więc kompetencji, by nałożyć go na obywateli w drodze rozporządzenia" - podkreślił Małecki.

Tę zasadę na antenie TOK FM skomentował dr Piotr Kładoczny, karnista UW i ekspert Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, odnosząc się m.in. do tego, czy policja będzie mogła wejść do domu i sprawdzić, ile przebywa w nim osób. Zdaniem karnisty policja może wejść do mieszkania tylko w "sytuacjach koniecznych" lub "nie cierpiących zwłoki".