Sylwester 2020. Co zrobić, żeby tego dnia wyjść z domu? Ryszard Kalisz doradza

- To jest tak, jak w tej chwili jest zakaz przebywania prywatnie w hotelach, a na stokach jest bardzo dużo ludzi. Służbowo wszyscy jeżdżą. Tu nie mam żadnych wątpliwości, że zakaz przemieszczania się w sylwestra i w czasie świąt Bożego Narodzenia nie będzie przestrzegany - stwierdził w programie "Newsroom" Ryszard Kalisz. Adwokat podkreśla, że "nie można ograniczać wolności żadnego obywatela rozporządzeniem". - Można tylko ustawą, tak jak stanowi konstytucja - powiedział Kalisz. Obecnie takie decyzje są w jego ocenie "bezprawne i każdy, kto zostanie załapany przez policję, będzie mógł odwołać się do sądu". Kalisz dodał, że jeśli policjant zapyta w sylwestra o powód wyjścia z domu, należy odpowiedzieć: "nie ma pan prawa się o to pytać". Wyjaśnił również, jak należy dalej poprowadzić rozmowę z funkcjonariuszem.

Rozwiń