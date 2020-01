Sylwester 2019. Znamy plany polityków. Mogą zaskakiwać

W na balach, domówkach albo przed telewizorem - każdy ma inny sposób na witanie nowego roku. Jak sylwestra spędzą politycy? Okazuje się, że wielu z nich stawia raczej na wyciszenie.

Gdyby postawy polityków w pełni oddawały zachowania Polaków, to tegoroczne świętowanie nadchodzącego roku zapowiadałoby się raczej "bez fajerwerków". Sugerują to zapowiedzi polityków od lewa do prawa, których o plany na tę wyjątkową noc zapytał "Super Express".