Sygnał od Stanów? "Jesteście dla nas kluczem"

We wtorek 12 marca mija 25 lat, odkąd Polska wstąpiła do NATO. W tym samym dniu prezydent Andrzej Duda oraz premier Donald Tusk udają się z wizytą do Stanów Zjednoczonych. Gość programu "Newsroom" WP prof. Jerzy Buzek wspominał, jak on wraz z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim 25 lat temu lecieli na 50-lecie NATO. - Teraz to zaproszenie obu polityków także, z różnych stron sceny politycznej jak prezydent Kwaśniewski i ja, mówi przede wszystkim o tym, że my musimy być zjednoczeni - stwierdził b. premier. - To jest sygnał ze strony Stanów Zjednoczonych, jesteście dla nas kluczem do rozwiązania sytuacji - dodał. Rozmawiano również o ostatniej wypowiedzi papieża Franciszka, który mówił o wywieszeniu białej flagi przez Ukrainę. Buzek stwierdził, że papież powinien również poprosić Putina o wycofanie się z wojsk terenów Ukrainy. - To byłaby takie logiczne zachowanie papieża, żeby nie być jednostronnym.

