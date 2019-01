Sydney. 16-latek zaatakował dwóch mężczyzn w Kościele scjentologicznym. Jeden z nich nie żyje

Nastolatek został aresztowany po "dzikim ataku" w siedzibie Kościoła scjentologicznego w Sydney w Australii. 24-letni obywatel Tajwanu trafił do szpitala w ciężkim stanie, ale nie udało się go uratować. Stan drugiego rannego oceniany jest jako stabilny.

Do ataku doszło około godziny 12.30 w Chatswood, na przedmieściach Sydney w Australii. 16-latek pochodzenia azjatyckiego, z nieznanych przyczyn zaatakował nożem kuchennym o średnicy 25 cm, dwóch pracowników siedziby Kościoła scjentologicznego. Nastolatek został już aresztowany przez funkcjonariuszy i zabrany na komisariat, gdzie ma zostać przesłuchany.

Według policji 16-latek miał członka rodziny, który uczęszczał do kościoła i był tam obecny feralnego dnia. Miał zostać poproszony przez mężczyzn o opuszczenie lokalu z powodu " incydentu krajowego, który miał miejsce dzień wcześniej" i nie był związany z kościołem. Podczas eskortowania do wyjścia wyciągnął nóż i zaatakował pracowników - informuje portal sbs.com.au.

Do szpitala w ciężkim stanie trafił 24-letni obywatel Tajwanu. Mimo starań lekarzy nie udało się go uratować. Drugi z poszkodowanych mężczyzn, w wieku ok. 30 lat, został jedynie powierzchownie ranny. Jego stan jest stabilny.