Świnoujście: zawrócono statek pełen nielegalnych odpadów z Norwegii

Inspektorzy ochrony środowiska udaremnili wwóz do Polski 2300 ton nielegalnych odpadów z Norwegii. Zamiast widniejącego w dokumentach ładunku korka i drewna, na statku przypłynęły drewniane zrębki zanieczyszczone lakierami i farbami, folią, gąbką tapicerską i złomem. Transport już zawrócono do Norwegii.

Ładunek przypłynął statkiem do portu w Świnoujściu we wtorek. Inspektorzy postanowili sprawdzić, co znajduje się w ładowni statku. Ze zdumieniem stwierdzili, że zamiast zadeklarowanego korka i drewna, znajdują się tam mokre zrębki przemieszane z lakierowanymi i pomalowanymi farbą, a także folią. Wśród odpadów były także metale, fragmenty płyt pilśniowych, laminowanych oraz gąbka tapicerska