Kłótnia w kurorcie. Rybacy alarmują: nominat PiS nas wykończy

- Jest sezon wakacyjny. Turyści przyjeżdżają do nas na przystań, pytają o świeżą rybę z dzisiejszych połowów. Wiadomo, tak było od zawsze. Łowiło się, wędziło, a ludzie byli zadowoleni. A teraz co? Tłumaczę, aby kierować pretensje do dyrekcji Słowińskiego Parku Narodowego. Oni nie pozwalają nam łowić, wykończyli nas - denerwuje się Zbigniew Przysiecki, który od 48 lat jest rybakiem w Gardnej Wielkiej w województwie pomorskim.