Świętokrzyskie. Pijani traktorzyści zatrzymani. Jeden chciał pomóc drugiemu

Do tego zdarzenia doszło w czwartek 28 stycznia po godzinie 16. Karol Macek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, przekazał, że do kieleckiej komendy miejskiej wpłynęło zgłoszenie o kolizji drogowej.

Jak przekazała policja, 45-latek "ledwo stał na nogach". - Nie umiał odpowiedzieć na zadawane przez policjantów pytania - powiedział Macek. Dodał on, że badanie alkomatem wykazało u traktorzysty ponad 3,7 promila alkoholu.

Świętokrzyskie. Policja zatrzymała pijanych traktorzystów

Co więcej, na tym interwencja policjantów się nie skończyła. Na miejsce kolizji podjechał drugi ciągnik. Prowadził go 41-latek, który znany już był funkcjonariuszom, gdyż posiadał on dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.