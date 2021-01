Łódź. Pijany kierowca miał żal do policji, bo nie wiedzieli, gdzie jest monopolowy

Sierż. sztab. Jadwiga Czyż z łódzkiej policji przekazała, że do tego nietypowego zdarzenia doszło w czwartek około godziny 18. Policjanci dostali zgłoszenie, że po łódzkich drogach najprawdopodobniej jeździ nietrzeźwy kierowca srebrnego mercedesa i stwarza on niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Samochód miał wyłączony silnik oraz światła. Gdy funkcjonariusze podchodzili do auta, nie widzieli, aby ktoś w nim przebywał. Dopiero gdy byli znacznie bliżej, zauważyli dwóch mężczyzn, którzy przebywali w pozycji półleżącej. Najprawdopodobniej chcieli się ukryć przed policją.

Łódź. Pijany kierowca jechał do sklepu monopolowego

Wylegitymowano kierowcę oraz pasażera. W trakcie kontroli okazało się, że siedzący za kierownicą 36-latek nie tylko miał zatrzymane prawo jazdy, ale także był poszukiwany do odbycia kary dwóch lat więzienia. Mężczyzna był pijany, miał 2,4 promila alkoholu w organizmie.

36-latek przyznał się do tego, że pijany kierował autem. Dodał, że razem z kolegą jechali właśnie do sklepu monopolowego, aby dokupić alkohol. Kierowca zapytał także mundurowych o to, gdzie jest najbliższy sklep monopolowy. Gdy nie usłyszał odpowiedzi, stwierdził, że "przecież drogówka powinna wiedzieć wszystko".