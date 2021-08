Świętokrzyskie. 13-latka urodziła martwe dziecko. Trwają poszukiwania ojca

Zaplanowana w śledztwie sekcja zwłok noworodka ma wykazać, czy dziecko mogło przyjść na świat żywe. Śledczy zbadają również okoliczności, w jakich doszło do poczęcia dziecka. Jeśli okaże się, że ojciec dziecka jest osobą pełnoletnią to za współżycie z 13-latką grozić będzie mu do 12 lat pozbawienia wolności.