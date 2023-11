Święto Niepodległości. Dlaczego jest obchodzone 11 listopada?

Początkowo Święto Niepodległości nie miało jednak jednego terminu. Poszczególne środowiska nie mogły dojść ze sobą do porozumienia, przez co rocznicę odzyskania przez kraj niepodległości obchodzono 7 października (w tym dniu Rada Regencyjna ogłosiła powstanie niepodległego Królestwa Polskiego), 7 listopada - w tym dniu wypadała rocznica utworzonego Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej Ignacego Daszyńskiego oraz 11 listopada, czyli w rocznicę powrotu marszałka Piłsudskiego z niewoli magdeburskiej do Warszawy.