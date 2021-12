Święta w domu z małym drinkiem. Jakie plany na Boże Narodzenie?

Tymczasem aż 49 proc. ankietowanych nie pojawi się w czasie świąt w kościele. Aż 31 proc. ma co do tego absolutną pewność, kolejnych 18 proc. wyjawia, że "raczej" nie wybiera się do kościoła. Pewność spotkania z członkami swojej religijnej wspólnoty ma jedynie 18 proc. badanych, 19 proc. "jeszcze zobaczy". Niewiele, bo zaledwie 20 proc. z ankietowanych wierzących, przed wizytą w kościele wstrzyma się z powodu zagrożeń pandemicznych.