Świebodzin. Areszt dla Ukraińca, który wjechał tirem pod pociąg

Obywatel Ukrainy, który w piątek spowodował wypadek na przejeździe kolejowym w Świebodzinie (woj. lubuskie), został aresztowany i usłyszał zarzuty. 56-latkowi grozi 15 lat więzienia.

Do wypadku doszło ok. godz 18 w piątek. Samochód dostawczy wjechał pod pociąg, jadący na trasie z Warszawy do Berlina. Do zderzenia doszło na przejeździe kolejowo-drogowym z sygnalizacją i rogatkami. Ze wstępnych ustaleń wynika, że sygnalizacja na przejeździe działała prawidłowo.