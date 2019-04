Świebodzin: wypadek na przejeździe kolejowym. Trasa do Berlina była zablokowana

Na strzeżonym przejeździe w Świebodzinie w woj. lubuskim samochód ciężarowy wjechał pod nadjeżdżający pociąg towarowy. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Trasa kolejowa z Warszawy do Berlina była jednak zablokowana przez kilka godzin.

Do wypadku doszło ok. godz 18. Na razie nie wiadomo, jak doszło do wypadku. Magdalena Janus z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych przekazała PAP, że do zderzenia ciężarówki z pociągiem towarowym doszło na przejeździe kolejowo-drogowym z sygnalizacją i rogatkami. Ze wstępnych ustaleń wynika, że sygnalizacja na przejeździe działała prawidłowo - informuje polsatnews.pl.