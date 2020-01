Świdnica. Brutalnie zabił psa. Wyrok w zawieszeniu dla 39-latka

39-letni Piotr W. został oskarżony o brutalne zabicie psa. Teraz usłyszał prawomocny wyrok. Sąd drugiej instancji skrócił skazanemu okres próby z pięciu do dwóch lat.

Wszystko zaczęło się od tego, ze 39-letni Piotr W. wziął ze schroniska psa rasy husky. Do dramatu zwierzęcia doszło w kwietniu 2019 r. Na początku mężczyzna zrzucił psa ze strychu z wysokości około trzech metrów. Pies cierpiał przez wiele godzin aż w końcu Piotr W. złożył mu worek foliowy na pysk. Doprowadziło to do uduszenia zwierzęcia.