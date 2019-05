Świdnica. 33-latek wyszedł z SOR, jego ciało znaleziono przed szpitalem. Są wyniki sekcji zwłok

Pojawiły się wyniki sekcji zwłok 33-latka, który zgłosił się w niedzielę na szpitalny oddział ratunkowy w Świdnicy. Po badaniach opuścił go na własną prośbę. Został znaleziony martwy pod szpitalem.

Na to jednak mężczyzna się nie zgodził. Personel przekonywał go, by został w szpitalu, jednak pacjent podjął decyzję. Ostatecznie miał podpisać odmowę i opuścił placówkę. Jego ciało znaleziono w zaroślach na terenie szpitala. Natrafił na nie kierowca, który próbował zaparkować auto. Wszystko wskazuje na to, że leżało tam ponad dobę.