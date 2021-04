Światowy Dzień Zdrowia. Premier Mateusz Morawiecki dziękuje służbie zdrowia

"Róbcie dalej to, co potraficie najlepiej, a my zrobimy wszystko, żeby wam w tym pomóc" - zwraca się do lekarzy Mateusz Morawiecki. W Światowy Dzień Zdrowia premier podziękował pracownikom służby zdrowia za walkę z koronawirusem.

Światowy Dzień Zdrowia. Premier Mateusz Morawiecki dziękuje lekarzom za walkę z COVID-19 Źródło: KPRM , Fot: Adam Guz/KPRM