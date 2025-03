Światowy Dzień Wody. Polacy coraz częściej martwią się suszą. Pomóc może mała retencja

To już czwarta odsłona badania zrealizowanego przez SW Research na zlecenie Koalicji "Dbamy o wodę". Na podstawie odpowiedzi respondentów opracowano raport "Zatrzymać deszcz tam, gdzie spadnie", z którego wynika, że zarówno nadmiar, jak i niedobór wody w percepcji Polaków ma istotny wpływ na ich region i lokalne społeczności. Jednocześnie postrzeganie to różni się w zależności od województwa, w którym mieszkają ankietowani.

W połowie województw tematy związane z wodą znalazły się na samym szczycie listy priorytetów. W trybie pilnym suszy przeciwdziałać chcą mieszkańcy województwa dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego (ex aequo z przeciwdziałaniem powodzi i degradacji środowiska). Natomiast w województwie śląskim, w którym znajduje się powiat żywiecki, to przeciwdziałanie powodzi, wskazane przez 40,7% badanych, zajęło pierwsze miejsce na liście priorytetów.

Wśród badanych Polaków co trzeci (33%) uważa, że to susza letnia jest zjawiskiem, które może najmocniej wpłynąć na jego region. Na drugim miejscu znalazły się deszcze nawalne, jednak udział badanych, którzy wybrali tę odpowiedź (16%), był o połowę mniejszy niż w przypadku suszy letniej. Podobny odsetek wskazał także niski stan wody w rzece (14%), powódź błyskawiczną (14%) oraz brak pokrywy śnieżnej (13%).

Choć powódź jest zdaniem Polaków mniej pilnym tematem niż susza, to już co trzeci jest zdania, że "wielka woda" i jej konsekwencje dotkną go osobiście. Do województw, których mieszkańcy szczególnie często spodziewają się negatywnych skutków powodzi, należą województwo opolskie (62,5%) oraz dolnośląskie (53,5%), a więc regiony dotknięte powodzią w ubiegłym roku. Na podstawie wyników badania można także zaobserwować, że mieszkańcy południa Polski zdecydowanie częściej obawiają się tego zjawiska niż mieszkańcy północnej części kraju.