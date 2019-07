Światowy Dzień Emoji – 17 lipca 2019. Z okazji święta emoji Google i Apple pokazały dziś nowe emotki. Zobacz, kto ustanowił to święto

Światowy Dzień Emoji – 17 lipca 2019. W środę z okazji święta emoji Google i Apple okazały nowe emotki. Sprawdź, kto ustanowił to święto i kiedy po raz pierwszy użyto charakterystycznego uśmiechu.

Światowy Dzień Emoji – historia emotek

Dziś, w środę, 17 lipca obchodzimy Światowy Dzień Emoji. Chociaż słynne buźki kojarzą się głównie z wiadomościami zamieszczonymi w sieci, pierwsze udokumentowane wykorzystanie znaków interpunkcyjnych do wyrażenia emocji pojawiło się w około 1881 roku, w satyrycznym magazynie Puck. Ponad 101 lat później profesor z Carnegie Mellon Univeristy w Pittsburghu zaproponował używanie : ) lub :( do okazania radości lub smutki. Duże zasługi w popularyzacji emotikonów mieli również Japończycy. Gdy wraz z upływem lat zaczęły pojawiać się kolejne konfiguracje znaków ilustrujących gesty, ludzi, twarze, pogodę oraz jedzenie, to właśnie oni, zainspirowani mangą wprowadzili ikonki do telefonów komórkowych. Za ojca emotek uważany jest jednak Shigateka Kurita, pracownik firmy NTT DoCoMo, z kraju Kwitnącej Wiśnie. Należy również zaznaczyć, że słowo „emoji” pochodzi właśnie z języka japońskiego i oznacza piktogram.