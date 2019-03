Światowy Dzień Drzemki w Pracy: wtorek 12 marca 2019. Sprawdź, jak krótki sen wpływa na nasz organizm

Światowy Dzień Drzemki w Pracy: wtorek 12 marca 2019. Zobacz, jaki wpływ na pracę mózgu mają małe drzemki i gdzie praktykuje się krótki sen w pracy.

Światowy Dzień Drzemki w Pracy – wtorek 12 marca 2019

Światowy Dzień Drzemki w Pracy – gdzie praktykuje się „nap time”?

Warto zauważyć, że w licznych krajach zachodnich, pracownicy są dosłownie zachęcani to skorzystania z tzw. „nap time”, czyli drzemki, chociażby w przerwie na lunch. Ponadto niektóre firmy udostępniły do użytku specjalne pomieszczenia przeznaczone właśnie do tej formy odpoczynku. Zjawisko to można zaobserwować również w Chinach, gdzie prawo do drzemki w pracy gwarantuje sama konstytucja. Udowodniono, że krótki sen w ciągu dnia korzystnie wpływa na serce i sprawia, że jesteśmy mniej narażeni na choroby układu sercowo-naczyniowego. Ponad do w czasie drzemki, nasz organizm wydziela adrenalinę oraz noradrenalinę. Hormony te stymulują pracę mózgu i sprawiają, iż jest on lepiej ukrwiony. Niestety, dla polskich zwolenników popołudniowych drzemek, pracodawcy w naszym kraju, nie dostrzegli jeszcze korzystnego wpływu krótkiego snu na wydajność pracowników. Z tego względu Polacy, chcąc pobudzić umysł do pracy, nadal muszą posiłkować się kawą.