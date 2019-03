Świadek Radosław Sikorski. Polityk zeznawał ws. zdrady dyplomatycznej

Zakończyło się przesłuchanie byłego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Polityk Platformy Obywatelskiej składał zeznania w sprawie potencjalnej zdrady dyplomatycznej.

- Uruchamia się cały aparat państwa po to, żeby udowodnić coś, czego nie było - powiedział dziennikarzom Sikorski zaraz po wyjściu z Prokuratury Krajowej. Polityk nie krył swojego oburzenia. Oskarżenia określił jako "absurdalne".

Kampania wyborcza w tle

Były szef MSZ ma wątpliwości co do terminu jego zeznań. - Rusza kampania wyborcza, politycy opozycji są ciągani przed prokuratorów, co za zbieg okoliczności - przyznał Sikorski. Sikorski zarzuca Prawu i Sprawiedliwości milionowe wydatki na speckomisję Antoniego Macierewicza, która miała udowodnić tezę o zamachu w Smoleńsku. Bezskutecznie. - Jakieś kozły ofiarne muszą się znaleźć, więc ciągnięte jest śledztwo w sprawie rzekomej zdrady dyplomatycznej - dodaje polityk PO.