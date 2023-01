Świadectwo energetyczne budynku. Duże zmiany w Prawie budowlanym

Po nowelizacji przepisów, obowiązek zlecenia przygotowania certyfikatu energetycznego budynku będą mieli właściciele budynków indywidualnych i wielorodzinnych, wybudowanych przed 2009 rokiem - w przypadku, gdy nieruchomość będzie przedmiotem sprzedaży bądź najmu. Co ważne, dotyczy to nowozawartych umów. Z obowiązku zostaną wyłączeni m.in. właściciele budynków ujętych w zapisie art. 3 ust. 4 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Certyfikaty będą ważne 10 lat lub do czasu modernizacji lokalu, jeżeli ta wpłynęła na zużycie energii. Jak przypomina Ministerstwo Rozwoju i Technologii, dokumenty powinny być również sporządzone i przedstawione w widocznym miejscu w budynkach: