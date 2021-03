Sutkowski: "Wzrost zakażeń w kolejnych tygodniach. Nawet 40 tys. przypadków dziennie"

Niepokojący - zdaniem Sutkowskiego - jest znaczący wzrost zakażeń wśród ludzi między 20. a 50. rokiem życia, przy czym znacząca większość z nich to ofiary tzw. brytyjskiej odmiany koronawirusa. Wskazał, że w najbardziej epidemicznych regionach ta odmiana odpowiada za ok. 70 proc. zakażeń, a w skali kraju jest to ok. 40 proc. nowych przypadków. Dodał, że w związku z większą zjadliwością szczepu, należy się spodziewać w kolejnych 2-3 tygodniach wzrostu liczby chorych. - To może być i 40 tys. nowych przypadków dziennie - stwierdził Sutkowski.