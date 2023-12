Suski zakończył wywiad słowami o Tusku. "Nigdy nie powinny paść"

Wypowiedź Suskiego oburzyła internautów. W komentarzach pod wpisem senatora pojawiły się głosy, że to "podstawa do ukarania posła Suskiego karą regulaminową" i "konsekwencje muszą być, bo to się źle skończy". Pojawiły się również głosy, że premier Donald Tusk powinien pozwać Suskiego za zniesławienie, bo poseł "ostatnio pozwala sobie na bardzo wulgarne hiperbole w wypowiedziach".