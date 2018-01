Suski o Dumie i Nowoczesności. "Parasol ochronny Platformy"

Szef gabinetu premiera zabrał głos w sprawie polskich neonazistów i organizacji Duma i Nowoczesność. Według Marka Suskiego, to Platforma Obywatelska jest odpowiedzialna za liberalizację prawa o zbiórkach publicznych.

Od kilku dni w Polsce trwa dyskusja o neofaszystach w Polsce. Po reportażu "Superwizjera" TVN doszło m.in. do zatrzymań neonazistów ze Śląska, zaś Sejm rozważa delegalizację organizacji, które popierają totalitarne ideologie.

- Jeżeli ktoś rozpiął parasol nad takimi podejrzanymi organizacjami, to Platforma. Ale im to nie przeszkadza, oni są w stanie oskarżyć o wszystko - stwierdził w programie rozgłośni katolickich Siódma9. Suski dodał również, że Dumę i Nowoczesność założono w czasach rządów PO.

