Sunak zignoruje interwencje ETPC ws. Rwandy?

Umowa z Rwandą

Rząd, którego premierem był wówczas Boris Johnson, zawarł w kwietniu 2022 r. umowę z Rwandą. Liczył na to, że perspektywa szybkiej deportacji do tego kraju odstraszy kolejne osoby przed podejmowaniem prób nielegalnego przedostania się do Wielkiej Brytanii. Zgodnie z umową, do Rwandy mogliby być wysyłani wszyscy nielegalni imigranci ubiegający się o azyl, niezależnie od ich narodowości. Tam byłyby rozpatrywane ich wnioski o azyl i jeśli mieliby podstawy do jego przyznania, otrzymywaliby go - ale w Rwandzie, a nie w Wielkiej Brytanii.