Sullivan o śmierci Nawalnego: USA starają się potwierdzić te doniesienia

Rosyjskie służby poinformowały w czwartek o śmierci Aleksieja Nawalnego. Miał umrzeć w kolonii karnej znajdującej za kołem podbiegunowym. - Jeśli się to potwierdzi, to będzie to straszna tragedia - stwierdził doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan. Dodał, że USA starają się potwierdzić doniesienia o śmierci Nawalnego.