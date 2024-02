Nawalny nie żyje. Ekspert: Czytelny sygnał dla opozycji

- Zawsze z dużym zadziwieniem słuchałem głosów, że miałby być agentem FSB udającym opozycjonistę, a tak naprawdę był szykowany na następcę Putina. Dzisiaj to widzimy, że to były bzdury. Był po prostu zagrożeniem dla reżimu, który kilkukrotnie próbował go otruć, a następnie doprowadził do jego śmierci - wskazuje dr Eberhardt.