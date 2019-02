Sukces WOŚP. Padł rekord

Na internetowych aukcjach tegorocznego finału WOŚP zebrano ponad 12 milionów złotych. - Niesamowite emocje, ale też wielka radość z tego, że mnóstwo ludzi po raz kolejny zaangażowało się w bycie razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy - komentuje rzecznik fundacji Krzysztof Dobies.

Rzecznik WOŚP wskazał jednak, ze "tu nie chodzi o rekordy czy o to, żeby koniecznie zebrać więcej". - Chodzi o to, by po raz kolejny być ze sobą i pobić ten największy, najfantastyczniejszy rekord, którym jest to, że gramy po raz dwudziesty siódmy że gramy ponad podziałami, ze wszystkimi Polakami - wskazywał. - Wielkie serce Polaków, którzy pokazują w Polsce, na świecie, że gramy razem, że mamy piękną ideę, która jednoczy ponad podziałami - podsumował.