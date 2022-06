Sukces ukraińskiego wojska w obwodzie chersońskim i donieckim. Duże straty Rosjan

Do sieci trafiły dwa nagrania pokazujące mocne uderzenia ukraińskich sił na pozycje Rosjan. Na pierwszym wideo widzimy sukces użycia haubicy M777 przez ukraińską 81. Brygadę Powietrznodesantową w miejscowości Bohorodychne w obwodzie donieckim. Z opisu dołączonego do nagrania wynika, że Ukraińcom udało się zniszczyć na pewno czołg T-90 MBT oraz dwa bojowe wozy opancerzone piechoty. Nie wiadomo jednak, jak wielu żołnierzy rosyjskich zginęło podczas tego uderzenia. Na drugim wideo można zobaczyć ostrzał ukraińskiej artylerii z 36. brygady piechoty morskiej, która ostrzelała pozycje rosyjskiego wojska stacjonującego tuż przy miejscowości Lozove w obwodzie chersońskim. Rosyjskie jednostki okopały się w zagajniku na obrzeżach miasta. Jednostki zwiadu Ukrainy odkryły jednak położenie Rosjan i przekazały współrzędne celu do jednostek artylerii. Nie podano informacji, jak wielu rosyjskich żołnierzy poległo w wyniku ostrzału, lecz zaznaczono w komunikacie, że ponieśli ''ciężkie straty''.