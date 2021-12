Sukces młodych polskich naukowców. Znaleźli sposób na utylizację plastiku

Zaskakujące wyniki

Na podstawie swoich badań ustalili, że larwy faktycznie utylizują polietylen. Zgodnie z wyciągniętymi przez nich wnioskami robią to najskuteczniej w temperaturze 24 st. C oraz gdy stosunek wosku pszczelego, którym są karmione, do folii polietylenowej wynosił 1:1.