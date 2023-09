Sukces lekarzy z Białegostoku. Potworniak ważył 16 kilogramów

Teratoma, czyli potworniak niezłośliwy

Pacjentka w wieku ponad 60 lat zgłosiła się do Centrum Onkologii, skarżąc się na guza, który był tak wielki, że wypełniał praktycznie całą jamę brzuszną. Na podstawie badań lekarze oszacowali go na ok. 50 cm. Jak poinformowali medycy na swoim Facebooku, niemal do końca nie mieli pewności, jaka dokładnie narośl znajduje się w ciele kobiety. Dopiero podczas operacji okazało się, że to teratoma, czyli potworniak niezłośliwy. Taka narośl może posiadać w swojej strukturze włosy, zęby, paznokcie czy fragmenty kości lub jelit.