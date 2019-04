Sueddeutsche Zeitung: uzależnić wypłatę funduszy od praworządności

Zdaniem komentatora gazety Węgry i Polska uporczywie naruszają fundamentalne wartości UE narażając na szwank jej jedność i dobrobyt. Najwyższy czas, by uderzyć je tam, gdzie odniesie to skutek - po kieszeni - czytamy.

Matthias Kolb, autor komentarza „Zatrute relacje” opublikowanego we wtorkowym wydaniu „Sueddeutsche Zeitung”, przypomina, że w traktacie UE od 1992 roku mowa jest o wartościach, na których opiera się Unia – „poszanowaniu godności człowieka, wolności, demokracji, równości, praworządności i przestrzeganiu praw człowieka”. Niestety, zapisane cele nie są przez Unię realizowane – ubolewa komentator.

Jak podkreśla, właśnie w ten wtorek ministrowie do spraw europejskich 28 krajów Wspólnoty dyskutować będą o praworządności w Polsce i przestrzeganiu europejskich wartości na Węgrzech. Przeciwko obu krajom toczy się postępowanie z art. 7 unijnych traktatów.

„Przygnębiające jest to, że ta debata jest w ogóle potrzebna. To, że za sukces uznaje się już wprowadzenie tego tematu do porządku obrad, jest hańbą” – pisze Kolb. Jego zdaniem kraje takie jak Belgia, Holandia, Niemcy i kraje skandynawskie mają w zupełności rację ,wykazując w tej kwestii nieustępliwość. „Nie mogą odpuścić nawet na chwilę” – napomina autor.