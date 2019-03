"Sueddeutsche Zeitung" o PiS: korupcja, bogacenie się, ciemne interesy

"Seria skandali zepchnęła PiS do defensywy. W walce o przychylność wyborców, polski rząd zaproponował szereg dobrodziejstw socjalnych. Czy zapewnią one partii Jarosława Kaczyńskiego kolejne zwycięstwa?" - pyta "Sueddeutsche Zeitung".

Seria skandali

TVP w rękach rządu

Szanse Koalicji Europejskiej

Powracając jeszcze raz do zapowiedzi socjalnych świadczeń rządu kierowanego przez PiS, Hassel cytuje fragment wypowiedzi do wyborców szefa SLD Włodzimierza Czarzastego: "Zostawimy wam to, co dał wam PiS, ale zwrócimy wam to, co PiS zabrał". Chodzi o likwidację niezawisłego wymiaru sprawiedliwości - wyjaśnia autor.